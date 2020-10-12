Станислав Черчесов поздравил Никиту Симоняна с 94-летием. Видео

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил с 94-летием легендарного футболиста сборной СССР и московского «Спартака» Никиту Симоняна.

Наставник национальной команды показал футболку сборной с номером 94, а также сказал, что 15 октября привезёт её имениннику.

Никита Симонян известен по выступлению за «Спартак» в период с 1949 по 1959 год и является лучшим бомбардиром клуба. На его счету 160 голов в составе красно-белых. С московским клубом он четыре раза выигрывал чемпионат СССР. В «Спартаке» Симонян впоследствии начал тренерскую карьеру и возглавлял команду с 1960 по 1965 и с 1967 по 1972 год. Работал также в ереванском «Арарате», одесском «Черноморце» и сборной СССР.