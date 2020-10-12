Отец Тотти умер от коронавируса

Энцо Тотти, отец бывшего капитана «Ромы» Франческо Тотти, скончался после заражения коронавирусом, сообщает Football Italia.

По данным источника, 76-летний Тотти-старший несколько лет назад перенёс сердечный приступ. Также у него было ещё несколько серьёзных заболеваний. Несколько дней назад Энцо был госпитализирован из-за коронавируса.

44-летний Тотти является воспитанником «Ромы». Он выступал за клуб с 1992 по 2017 год. Всего в составе «волков» форвард принял участие в 785 матчах, в которых стал автором 307 забитых мячей, а также отдал 139 результативных передач. С «Ромой» Тотти становился чемпионом Италии, а также девять раз финишировал на втором месте. В активе футболиста также по два завоёванных Кубка и Суперкубка Италии. Со сборной Италии он становился чемпионом мира в 2006 году, а также доходил до финала чемпионата Европы в 2000 году.