Тотти забил победный гол в решающем матче любительского чемпионата Рима 8x8

Бывший нападающий римской «Ромы» Франческо Тотти стал победителем чемпионата Рима по футболу 8x8 среди любителей.

В решающем матче команда Тотти «Тотти Спортинг Клаб» обыграла «Лацио» со счётом 2:1. Победный гол забил Тотти ударом со штрафного.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Totti Sporting Club.

43-летний Тотти является воспитанником «Ромы». Он выступал за клуб с 1992 по 2017 год. Всего в составе «волков» форвард принял участие в 785 матчах, в которых стал автором 307 забитых мячей, а также отдал 139 результативных передач. С «Ромой» Тотти становился чемпионом Италии, а также девять раз финишировал на втором месте. В активе футболиста также по два завоёванных Кубка и Суперкубка Италии. Со сборной Италии он становился чемпионом мира в 2006 году, а также доходил до финала чемпионата Европы в 2000 году.