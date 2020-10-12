Фролов: сочувствую Навальному, но не готов размышлять, кто виновен в произошедшем

Главный тренер «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением об оппозиционере Алексее Навальном, которому несколько недель назад стало плохо во время полёта в самолёте.
«Чисто по-человечески я ему сочувствую, желаю здоровья. О том, кто виновен в произошедшем, ничего не знаю и размышлять не готов. После режима самоизоляции я перестал пристально следить за общественно-политической жизнью, больше интересуюсь спортом. Единственное, беспокоит – конфликт между Арменией и Азербайджаном, не хочется войны. Люди должны жить в мире.
Во многих конфликтах прослеживается интерес третьих сил, но в данном случае я рассуждать не готов. Для этого надо всерьез углубиться в проблему. К тому же даже профессионалы зачастую высказывают противоположные суждения. Поэтому буду просто следить за событиями и надеяться, что до масштабной войны не дойдёт", — приводит слова Фролова «Большой спорт».
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