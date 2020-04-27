Футболист Фролов: правительству наплевать на народ. Нужны им как рабы, рабочая сила

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о действиях правительства России.
«Чипизация? Я так понимаю, правительство к этому стремится. Мы все и так под колпаком. Только попробуй не оплатить штраф или какой-нибудь налог вовремя – тебе сразу перекрывают счета в банках или могут просто автоматически снять деньги без твоего ведома. Мы уже все в компьютерах, в базе данных. Они всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы. Всё идёт к вакцинации и чипизации. Этому есть много примеров и доказательств. На народ им наплевать. Нужны как рабы, рабочая сила.
В интернете модно называть то, что сейчас происходит, крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают и душат – и налогами, и оброками. И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права – у тебя нет никаких прав и свобод. Ты раб», — сказал Фролов в ролике на канале «Футбольный Биги» в YouTube.
- 27 апреля 2020
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