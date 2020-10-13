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Германия — Швейцария: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Германия — Швейцария: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 4 дивизиона А Германия — Швейцария. Встреча пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Швейцария.

Обслужит матч французская бригада арбитров во главе с Рудди Букке. В бригаду войдут ассистенты Гийом Дебар и Бенжамен Паже. Резервный рефери — Амаури Делеру.

Сборная Германии, набрав 5 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы 4 Лиги А. Швейцария (1) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе 4 являются сборные Испании (7) и Украины (3). В следующем туре Германия сыграет с Украиной, а Швейцария проведёт матч с Испанией.

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