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Голы Видаля и Санчеса не помогли сборной Чили обыграть Колумбию в квалификации ЧМ-2022

Голы Видаля и Санчеса не помогли сборной Чили обыграть Колумбию в квалификации ЧМ-2022
Футбол / Прочие турниры 0

Завершился матч второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Южной Америке между национальными командами Чили и Колумбии. Встреча состоялась в Сантьяго на стадионе «Насьональ» и завершилась ничьей со счётом 2:2.

Сборная Колумбии открыла счёт на седьмой минуте. Гол в свой актив записал Хевверсон Лерма. Сборная Чили сравняла счёт в матче на 38-й минуте. Пенальти реализовал Артуро Видаль. Спустя три минуты Алексис Санчес вывел сборную Чили вперёд. В компенсированное время к матчу Фалькао сравнял счёт, поставив окончательную точку в этой встрече.

Напомним, в матче первого тура сборная Чили проиграла национальной команде Уругвая (1:2), а Колумбия разгромила Венесуэлу (3:0)

Чемпионат мира в Катаре в 2022 году станет уникальным по многим параметрам. Это первый турнир, который пройдёт зимой, в разгар европейского клубного сезона. Катар станет также первой страной арабского мира, которая примет этот турнир.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 2-й тур
14 октября 2020, среда. 03:30 МСК
Чили
Окончен
2 : 2
Колумбия
0:1 Лерма – 7'   1:1 Видаль – 38' (пен)   2:1 Санчес – 41'   2:2 Фалькао – 90+1'
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