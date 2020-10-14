Писарев: молодёжь изменилась. Они не согласны просто сидеть в запасе, а хотят играть

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев отреагировал на попадание команды на чемпионат Европы—2021.
«Отечественной молодёжке долго не удавалось попасть на этот турнир, но сейчас наконец всё сошлось. Во-первых, выросло очень хорошее поколение футболистов. У нас подобран ровный состав. Практически все играют в своих клубах, многие регулярно оказываются в основе и уже являются лидерами. В совокупности сыграли все факторы. России и с жеребьёвкой повезло, и тренерский штаб во главе с Михаилом Галактионовым грамотно выполнил свою работу.
Отношение к делу действительно стало другим. Здесь можно вспомнить даже предыдущие созывы. Ребята не выбирают скамейку запасных в России, а уезжают в Европу. Показательны примеры Вячеслава Караваева и Николая Комличенко. Сейчас в Чехии играет Алексей Татаев. Молодёжь изменилась. Они не согласны просто сидеть в запасе, а хотят играть», — цитирует Писарева RT.
- 14 октября 2020
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