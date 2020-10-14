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Италия упустила победу над Нидерландами

Италия упустила победу над Нидерландами
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 4-го тура Лиги наций УЕФА сборная Италии сыграла вничью с национальной командой Нидерландов. Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 1:1.

На 16-й минуте счёт открыл Лоренцо Пеллегрини. Барелла исполнил классную передачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Пеллегрини выбежал один на один и уверенно пробил в угол ворот. На 25-й минуте встречи счёт сравнял Донни ван де Бек. После прострела с левого фланга Мемфис Депай пробил из центра штрафной низом прямо в ван де Бека, после чего тот подхватил мяч и выстрелил с линии вратарской под перекладину ворот.

Итальянская команда, набрав 6 очков в 4 матчах, занимает второе место в группе 1 лиги А. Сборная Нидерландов (5) — на третьем месте.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1. 4-й тур
14 октября 2020, среда. 21:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 1
Нидерланды
1:0 Пеллегрини – 16'   1:1 ван де Бек – 25'
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