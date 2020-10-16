«Тоттенхэм» объявил о трансфере игрока сборной Уэльса. Бэйл попросил отправить его назад

«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Суонси Сити» и сборной Уэльса Джо Родона.
Контракт 22-летнего валлийского футболиста со «шпорами» рассчитан до 2025 года. Родон будет выступать за «Тоттенхэм» под 14-м игровым номером.
До официального объявления «шпоры» анонсировали прибытие валлийского футболиста роликом с участием нападающего «Тоттенхэма» Гарета Бэйла. В видео Родон на машине прибывает на базу, а Бэйл, сидящий на ресепшне говорит: «Отправляйте его назад». Напомним, Бэйл также выступает за национальную команду Уэльса.
Видео можно посмотреть на странице «Тоттенхэма» в «Твиттере».
Родон выступал за основную команду «Суонси Сити» с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 4 матчах английского Чемпионшипа.
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