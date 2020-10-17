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«Эвертон» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 14:30

«Эвертон» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 14:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 17 октября, состоится матч «Эвертон» — «Ливерпуль». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Эвертон» — «Ливерпуль».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Пол Тирни.

«Эвертон» является лидером в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Карло Анчелотти набрали максимально возможные 12 очков в четырёх турах. Команда Юргена Клоппа (9) занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

«Ливерпуль» является чемпионом АПЛ минувшего сезона. «Эвертон» закончил сезон на 12-м месте.

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