Тренер «Сочи»: поддавки? «Зенит» многих обыгрывает, значит, все с ним играют в поддавки?

Тренер «Сочи» Олег Фоменко прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).
«Проигрывать всегда обидно. На горячую голову комментировать что-то тяжело. Нас наказали за ошибки. Что касается слов о том, что „Сочи“ играет в „Зенитом“ в поддавки, надо было прийти на стадион или посмотреть матч по телевизору. Было видно, никаких поддавков не было. Была игра. Результат каким получился, таким получился. Хотели выиграть даже при счете 0:2. «Зенит» многих обыгрывает, значит, все с ним играют в поддавки? «Спартак» сколько не может выиграть у «Зенита»?
Планировали высоко прессинговать, чтобы нивелировать преимущество «Зенита». В первом тайме игра немного не получилась. План в целом сработал, просто не получилось забить больше одного мяча. «Зенит» играл ромбом в два нападающих. Ребята с этим разобрались, но не получалась созидательная игра. Прессингуя, быстро теряли мяч», — приводит слова Фоменко сайт телеканала «Матч ТВ».
- 17 октября 2020
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