Тедеско: Кутепов, Маслов и Гапонов сыграли очень хорошо

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру центральных защитников команды в матче с «Химками» (3:2).

«Все три защитника — Кутепов, Маслов и Гапонов — сыграли очень хорошо. Да, были технические огрехи в первом тайме, иногда не удавалось попасть по мяу и это приводило к контратакам, но такое случается со всеми. На технические ошибки я никогда не жалуюсь. Главное — психология защитников при такой игре соперника. Было много длинных мячей в их зоны, постоянная верховая борьба и борьба за подборы, постоянная стрессовая ситуация. Но ребята классно сыграли, особенно на опережение — в этом выделил бы Гапонова. Идёт игра, процесс, мы не делаем ротацию ради ротации. Я рад, что все три наших центральных защитника сыграли хорошо», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.