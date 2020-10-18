«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 18:30
Сегодня, 18 октября, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В бригаду войдут ассистенты Даниел Кук и Иан Хассин. Резервный рефери — Саймон Хупер.
«Тоттенхэм» набрал семь очков в четырёх турах чемпионата Англии и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» (6) — на 12-м месте.
В минувшем сезоне «Тоттенхэм» занял 6-е место (59 очков), «Вест Хэм» (39) занял 16-е место в розыгрыше английской Премьер-лиги.
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