15-летний игрок «Боруссии» Д подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Шальке»

15-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Шальке-04».
Инцидент произошёл во время матча юношеских команд «Шальке» и дортмундской «Боруссии», который завершился победой «шмелей» со счётом 3:2. Мукоко оформил хет-трик в этой встрече. После третьего гола «Боруссии» фанаты «Шальке» начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес Мукоко. Никакой реакции со стороны игрока, его товарищей по команде, а также судейской бригады не последовало. Позже пресс-служба «Шальке» опубликовала заявление, в котором осудила поведение болельщиков гельзенкирхенской команды.
«Мы можем лишь извиниться перед Мукоко за слова некоторых фанатов «Шальке». Несмотря на эмоциональную составляющую игры, мы решительно осуждаем любые оскорбления и категорически отвергаем их», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Шальке» в «Твиттере».
- 18 октября 2020
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