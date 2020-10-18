Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лестер Сити» — «Астон Вилла». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

15-летний игрок «Боруссии» Д подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Шальке»

15-летний игрок «Боруссии» Д подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Шальке»
Футбол / Германия 0

15-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Шальке-04».

Инцидент произошёл во время матча юношеских команд «Шальке» и дортмундской «Боруссии», который завершился победой «шмелей» со счётом 3:2. Мукоко оформил хет-трик в этой встрече. После третьего гола «Боруссии» фанаты «Шальке» начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес Мукоко. Никакой реакции со стороны игрока, его товарищей по команде, а также судейской бригады не последовало. Позже пресс-служба «Шальке» опубликовала заявление, в котором осудила поведение болельщиков гельзенкирхенской команды.

«Мы можем лишь извиниться перед Мукоко за слова некоторых фанатов «Шальке». Несмотря на эмоциональную составляющую игры, мы решительно осуждаем любые оскорбления и категорически отвергаем их», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Шальке» в «Твиттере».

Дортмундская «Боруссия» включит 15-летнего форварда в заявку на Лигу чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020