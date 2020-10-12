Дортмундская «Боруссия» включит 15-летнего форварда в заявку на Лигу чемпионов
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк сообщил, что клуб включит 15-летнего нападающего Юссуфа Мукоко в заявку на Лигу чемпионов.
«Да, это правда. Мы внесём Юссуфа в заявку для участия в Лиге чемпионов», — приводит слова Цорка Bild.
Напомним, в начале августа 2020 года Мукоко приступил к тренировкам с основной командой дортмундской «Боруссии». 15-летний камерунский футболист взял 18-й номер. Камерунский форвард забил 128 голов в 86 матчах за команды дортмундской «Боруссии» U17 и U19. В ноябре текущего года Мукоко исполнится 16 лет.
На групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021 дортмундской «Боруссии» предстоит встретиться с «Брюгге», римским «Лацио» и петербургским «Зенитом».
15-летний форвард приступил к тренировкам с основной командой дортмундской «Боруссии»
- 12 октября 2020
-
19:52
-
19:31
-
19:31
-
19:14
-
19:07Газизов рассказал о состоянии Кокорина Эксклюзив
-
19:00
-
18:52
-
18:42
-
18:26
-
18:23
-
18:08
-
18:07
-
18:01
-
17:40
-
17:25
-
17:19
-
17:13
-
17:02
-
16:47
-
16:44
-
16:39
-
16:22
-
16:18
-
16:07
-
15:46
-
15:45
-
15:37
-
15:37
-
15:24
-
15:13
-
15:00
-
14:55
-
14:33
-
14:30
-
14:03
Партнерский контент