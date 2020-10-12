Дортмундская «Боруссия» включит 15-летнего форварда в заявку на Лигу чемпионов

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк сообщил, что клуб включит 15-летнего нападающего Юссуфа Мукоко в заявку на Лигу чемпионов.



«Да, это правда. Мы внесём Юссуфа в заявку для участия в Лиге чемпионов», — приводит слова Цорка Bild.



Напомним, в начале августа 2020 года Мукоко приступил к тренировкам с основной командой дортмундской «Боруссии». 15-летний камерунский футболист взял 18-й номер. Камерунский форвард забил 128 голов в 86 матчах за команды дортмундской «Боруссии» U17 и U19. В ноябре текущего года Мукоко исполнится 16 лет.



На групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021 дортмундской «Боруссии» предстоит встретиться с «Брюгге», римским «Лацио» и петербургским «Зенитом».

15-летний форвард приступил к тренировкам с основной командой дортмундской «Боруссии»