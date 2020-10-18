«Ростов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ «Ростов» — «Ахмат».
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Козлов, Осипенко, Мамаев, Ерёменко, Глебов, Хаджикадунич, Хасимото, Обухов, Полоз.
Запасные: Бабурин, Поярков, Безруков, Гапечкин, Тугарев, Топурия, Сухомлинов, Тошевски, Сохиев.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Быстров, Нижич, Богосавац, Иванов, Бериша, Швец, Харин, Полярус, Мелкадзе.
Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Семенов, Анхель, Кармаев, Кадыров, Роши, Садулаев, Адуев, Кадыров, Альсултанов.
Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Ахмат».
«Ростов» в 10 турах чемпионата России набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» (14) — на 10-м месте.
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