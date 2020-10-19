Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в Подмосковье 21 октября будут закрыты музеи, выставки, а также введётся запрет на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.

«Мы в среду примем, а сегодня анонсируем дополнительные ограничения. Выставки, музеи и массовые мероприятия мы запретим», — цитирует Воробьёва «Интерфакс».



По словам губернатора, также будут запрещены спортивные мероприятия со зрителями. Он уточнил, что новые ограничения связаны в том числе с предстоящими каникулами в школах.

Таким образом, подмосковные «Химки» будут проводить домашние матчи без зрителей. Ближайшая встреча на «Арене Химки» пройдёт 1 ноября с «Зенитом». Начало — в 14:00 мск.