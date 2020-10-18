«Спартак» показал, что осталось за кадром матча РПЛ с «Химками»

Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).
«Красно-белые уступали, но взяли три очка и остались в лидерах. Саша Кокорин впервые забил за нашу команду, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе последовали его примеру, Виктор Мозес и Степа Оганесян дебютировали, а Саша Максименко совершил несколько крутых спасений! Яркие эмоции волевой победы над «Химками» — в новом видео рубрики «За кадром», — говорится в описании видео, опубликованном на официальном канале „Спартака“ в YouTube.
Права на видео принадлежат РФС.
«Спартак», набрав 24 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч красно-белые проведут 24 октября на выезде с «Краснодаром».
- 18 октября 2020
-
20:12
-
20:09
-
19:59
-
19:49
-
19:41
-
19:41
-
19:24
-
19:20
-
19:12
-
19:04
-
19:01
-
19:01
-
18:58
-
18:54
-
18:32
-
18:25
-
18:17
-
18:09
-
18:03
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:38
-
17:37
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
17:09
-
17:01
-
16:56
-
16:55
-
16:41