«Спартак» показал, что осталось за кадром матча РПЛ с «Химками»

Пресс-служба московского «Спартака» показала, что осталось за кадром матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).

«Красно-белые уступали, но взяли три очка и остались в лидерах. Саша Кокорин впервые забил за нашу команду, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе последовали его примеру, Виктор Мозес и Степа Оганесян дебютировали, а Саша Максименко совершил несколько крутых спасений! Яркие эмоции волевой победы над «Химками» — в новом видео рубрики «За кадром», — говорится в описании видео, опубликованном на официальном канале „Спартака“ в YouTube.

Права на видео принадлежат РФС.

«Спартак», набрав 24 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч красно-белые проведут 24 октября на выезде с «Краснодаром».