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«Ювентус» до января планирует продлить контракт с Пауло Дибалой

«Ювентус» до января планирует продлить контракт с Пауло Дибалой
Футбол / Италия 0

«Ювентус» до января 2021 года планирует продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой, сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринцы хотят успеть оформить новое соглашение с аргентинцем до начала следующего года, чтобы исключить возможность его ухода, а также избежать лишнего давления на клуб из-за этой ситуации. Нынешнее соглашение Дибалы со «старой синьорой» истекает в июне 2022 года.

26-летний Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Палермо» и «Институто». В сборную Аргентины вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Пауло ещё не провёл ни одного матча.

По итогам четырёх туров «Ювентус» занимает пятое место в Серии А с 8 очками в активе.

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