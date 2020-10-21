«Держимся вместе до конца». Ловрен прокомментировал проигрыш «Зенита» в Лиге чемпионов

Защитник «Зенита» Деян Ловрен в своём «инстаграме» высказался о поражении в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).



«Разочарованы результатом вчерашнего матча и своим выступлением. Мы должны играть лучше в следующих встречах. Спасибо вам, болельщики, за поддержку даже в такие трудные моменты», — написал Ловрен.



Также хорват добавил фразу на русском языке: «Мы держимся вместе до конца».



«Зенит» с 0 очков занимает третье место в группе F. Ниже находится лишь дортмундская «Боруссия» (0), проигравшая «Лацио» (3), который располагается на первой строчке. «Брюгге» (3) — второй.



Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зениту» предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией». Матч состоится в Германии 28 октября.

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