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Бышовец: проигранный матч с «Брюгге» ставит под сомнение даже третье место в группе

Бышовец: проигранный матч с «Брюгге» ставит под сомнение даже третье место в группе
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Зенита» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

«Результат, конечно, разочаровал. Игра не оправдала ожиданий. Хозяева должны играть на половине поля соперника, навязывать скорость, ритм матча. В первом тайме бельгийцы владели инициативой. Коррективы после перерыва были незначительными, а только после пропущенного мяча мы увидели порыв и желание. В этот момент казалось, что «Зенит» сможет добиться победы.

После нашего чемпионата необходимо ментально перестроиться на другой уровень. «Зенит» по составу не уступал, а может, даже превосходил «Брюгге». Многое решится в матче с «Боруссией». А проигранный домашний матч с «Брюгге» ставит под сомнение даже третье место в группе. Конечно, это наихудший вариант», — передаёт слова Бышовца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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