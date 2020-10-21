Бышовец: проигранный матч с «Брюгге» ставит под сомнение даже третье место в группе

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Зенита» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).
«Результат, конечно, разочаровал. Игра не оправдала ожиданий. Хозяева должны играть на половине поля соперника, навязывать скорость, ритм матча. В первом тайме бельгийцы владели инициативой. Коррективы после перерыва были незначительными, а только после пропущенного мяча мы увидели порыв и желание. В этот момент казалось, что «Зенит» сможет добиться победы.
После нашего чемпионата необходимо ментально перестроиться на другой уровень. «Зенит» по составу не уступал, а может, даже превосходил «Брюгге». Многое решится в матче с «Боруссией». А проигранный домашний матч с «Брюгге» ставит под сомнение даже третье место в группе. Конечно, это наихудший вариант», — передаёт слова Бышовца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 21 октября 2020
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