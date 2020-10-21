«Тамбов» вышел в 1/8 финала Кубка России
В матче элитного раунда Кубка России «Тамбов» одержал победу над брянским «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Брянске и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
За «Тамбов» забивали нападающий Герман Онугха и защитник Виталий Шахов. Голевые передачи на свой счёт записали защитник Максим Володько и хавбек Валерий Чуперка.
Тамбовская команда набрала 6 очков в группе 10 элитного раунда и вышла в 1/8 финала Кубка России. Брянское «Динамо» не набрало ни одного очка и заняло третье место в группе.
Ранее футбольный клуб «Тамбов» сообщил должностным лицам Российской Премьер-Лиги о вспышке коронавирусной инфекции в стане молодёжной команды. Инфицированы трое футболистов и один член персонала.
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