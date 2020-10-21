Миранчук забил дебютный гол за «Аталанту» спустя 9 минут после выхода на замену

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил дебютный гол в первом матче за итальянскую команду.
Россиянин вышел на 80-й минуте матча с «Мидтьюлланном» при счёте 3:0, заменив Дувана Сапату. На 89-й минуте Миранчук отправил мяч в ворота датчан — Алексей принял мяч на линии штрафной и с места ударил в дальнюю девятку.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера составила € 14,5 млн. 25-летний футболист сборной России — воспитанник «Локомотива». В московском клубе остался его брат-близнец Антон.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов датский «Мидтьюлланн» проиграл итальянской «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания) и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
- 22 октября 2020
-
00:01
- 21 октября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:51
-
23:49
-
23:47
-
23:37
-
23:24
-
23:17
-
23:09
-
22:56
-
22:51
-
22:47
-
22:36
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:23
-
22:22
-
22:15
-
22:06
-
21:46
-
21:45
-
21:26
-
21:23
-
21:19
-
21:18
-
21:02
-
20:57
-
20:55
-
20:52
-
20:51
-
20:43
-
20:41
-
20:40