Миранчук забил дебютный гол за «Аталанту» спустя 9 минут после выхода на замену

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил дебютный гол в первом матче за итальянскую команду.

Россиянин вышел на 80-й минуте матча с «Мидтьюлланном» при счёте 3:0, заменив Дувана Сапату. На 89-й минуте Миранчук отправил мяч в ворота датчан — Алексей принял мяч на линии штрафной и с места ударил в дальнюю девятку.

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Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера составила € 14,5 млн. 25-летний футболист сборной России — воспитанник «Локомотива». В московском клубе остался его брат-близнец Антон.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов датский «Мидтьюлланн» проиграл итальянской «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания) и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.