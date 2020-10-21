«Аталанта» разгромила «Мидтьюлланн» в дебютном матче Миранчука

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА датский «Мидтьюлланн» проиграл итальянской «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания) и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 26-й минуте Дуван Сапата открыл счёт. Ромеро отлично скинул мяч на свободного Сапату, и тот из убойной позиции пробил в дальний угол. Второй гол забил Алехандро Гомес — получив мяч перед штрафной и воспользовавшись пространством, он нанёс мощнейший удар под перекладину, от которой мяч отлетел в створ.

Луис Мурьель довёл счёт до разгромного. Сапата без сопротивления пробил издали, Хансен отбил мяч перед собой прямо на Мурьеля, а тот в падении отправил мяч в ворота. Полузащитник «Аталанты» россиянин Алексей Миранчук впервые вышел на поле в футболке бергамасков. На 80-й минуте матча с «Мидтьюлланном» он заменил Сапату, а спустя 9 минут забил свой первый гол.