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«Аталанта» разгромила «Мидтьюлланн» в дебютном матче Миранчука

«Аталанта» разгромила «Мидтьюлланн» в дебютном матче Миранчука
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА датский «Мидтьюлланн» проиграл итальянской «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания) и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 26-й минуте Дуван Сапата открыл счёт. Ромеро отлично скинул мяч на свободного Сапату, и тот из убойной позиции пробил в дальний угол. Второй гол забил Алехандро Гомес — получив мяч перед штрафной и воспользовавшись пространством, он нанёс мощнейший удар под перекладину, от которой мяч отлетел в створ.

Луис Мурьель довёл счёт до разгромного. Сапата без сопротивления пробил издали, Хансен отбил мяч перед собой прямо на Мурьеля, а тот в падении отправил мяч в ворота. Полузащитник «Аталанты» россиянин Алексей Миранчук впервые вышел на поле в футболке бергамасков. На 80-й минуте матча с «Мидтьюлланном» он заменил Сапату, а спустя 9 минут забил свой первый гол.

Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур
21 октября 2020, среда. 22:00 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
0 : 4
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Сапата – 26'   0:2 Гомес – 36'   0:3 Мурьель – 42'   0:4 Миранчук – 88'
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