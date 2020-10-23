«Лестер Сити» без Варди разгромил луганскую «Зарю»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА английский «Лестер Сити» одержал крупную победу над украинской «Зарёй. Матч проходил на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершился со счётом 3:0.
На 29-й минуте счёт открыл хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон. Хомченовский потерял мяч в центре поля, после чего началась быстрая атака «лисов». Барнс пробил с левого края чужой штрафной в дальнюю штангу, после чего Келечи Ихеаначо во вратарской в падении откатил мяч на Мэддисона и тот расстрелял пустые ворота.
На 45-й минуте Барнс по центру прорвался в чужую штрафную, вышел один на один и уверенно пробил над Шевченко в сетку ворот. Ихеаначо довёл счёт до разгромного, после того как Иванисеня подарил мяч форварду англичан, который прицельно низом пробил в угол ворот.
В матче не принимал участия основной форвард «Лестера» Джейми Варди.
Матч «Лестер» — «Заря» обслуживала бригада арбитров из Франции во главе с 36-летней Стефани Фраппар. Помогали ей ассистенты Сириль Мюнье и Бенжамен Пажес. Резервный рефери — Жоан Амел. Впервые в еврокубке главным судьёй матча была женщина.
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