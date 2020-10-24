Ф. де Йонг: хорошо иметь в составе такого игрока, как Месси, потому что он лучший в мире

23-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о влиянии на команду аргентинского форварда Лионеля Месси, в преддверии матча 7-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».

«Хорошо иметь в команде такого игрока, как Лионель Месси, потому что он лучший в мире. Мы знаем, что он может забивать или помогать команде из любой точки поля. Когда Месси получает мяч между линиями, он может создать возможность, забить гол или помочь товарищу по команде, поэтому его присутствие — большое преимущество для нас.

Вы всегда можете отдать ему мяч, потому что он редко его теряет. Напротив, Месси обязательно что-то создаёт, поэтому наша задача — облегчить ему жизнь, чтобы он мог изменить ситуацию», — цитирует Де Йонга Sport.es.

Матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом» состоится на стадионе «Камп Ноу» 24 октября. Начало – 17:00 мск.