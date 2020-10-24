Серхио Агуэро получил травму в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил о травме нападающего Серхио Агуэро, которую тот получил в матче с «Вест Хэмом» (1:1).

«Мышечная травма. Думаю, повреждено подколенное сухожилие. Завтра узнаем», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба манчестерского клуба.

«Вест Хэм» принимал «Манчестер Сити» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Лондоне и завершилась со счётом 1:1. Счёт был открыт на 18-й минуте матча — Майкл Антонио ударом через себя отправил мяч в ворота Эдерсона. Передачу на англичанина выполнил чешский защитник хозяев Владимир Цоуфал.



Подопечные Пепа Гвардиолы отыгрались сразу после перерыва. Вышедший вместо нападающего Серхио Агуэро на замену полузащитник Филип Фоден забил на 51-й минуте. 20-летнему англичанину ассистировал португальский защитник Жоау Конселу.



Таким образом, «Вест Хэм» после сегодняшнего матча набрал 8 очков в турнирной таблице АПЛ, догнав по этому показателю «Тоттенхэм» и «Челси». «Манчестер Сити» (8), имея матч в запасе, — на 11-м месте.