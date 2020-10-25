«Спартак» показал бурную реакцию Джикии на победу Нурмагомедова

Пресс-служба «Спартака» на странице в «Инстаграме» опубликовала фото, на котором защитник и капитан команды Георгий Джикия радуется победе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи.

«Хабиииб! Самая эмоциональная реакция в раздевалке была явно у нашего капитана», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились Хабиб Нурмагомедова и Джастин Гэтжи. Во втором раунде Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником.



Таким образом, россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В предыдущих защитах он справился с Конором Макгрегором и Дастином Порье.