«Спартак» показал бурную реакцию Джикии на победу Нурмагомедова
Пресс-служба «Спартака» на странице в «Инстаграме» опубликовала фото, на котором защитник и капитан команды Георгий Джикия радуется победе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи.
«Хабиииб! Самая эмоциональная реакция в раздевалке была явно у нашего капитана», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились Хабиб Нурмагомедова и Джастин Гэтжи. Во втором раунде Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником.
Таким образом, россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В предыдущих защитах он справился с Конором Макгрегором и Дастином Порье.
Хабиб досрочно победил Гэтжи в главном бою турнира UFC 254
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