Хабиб досрочно победил Гэтжи в главном бою турнира UFC 254

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились Хабиб Нурмагомедова и Джастин Гэтжи.
Первый раунд начался для американца неплохо. Джастин провёл несколько лоу-киков и не давал сопернику совершить проход. Но вскоре Хабиб начал поддавливать оппонента и, невзирая на несколько неприятных пропущенных ударов, в конце пятиминутки сумел провести тейкдаун. Но извлечь из него пользу не успел.
Во втором раунде Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником.
Таким образом, россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В предыдущих защитах он справился с Конором Макгрегором и Дастином Порье.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию турнира UFC 254.
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