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Матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив» обслужит румынская бригада арбитров

Матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив» обслужит румынская бригада арбитров
Футбол / Лига чемпионов 0

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Локомотив» обслужит бригада арбитров из Румынии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр встречи — Иштван Ковач. Ассистенты — Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — Мариус Аврам. Видеопомощники арбитра из Испании — Алехандро Эрнандес и Гильермо Куадра.

Матч «Бавария» — «Локомотив» пройдёт 27 октября. Начало — в 20:55 мск.

На групповом этапе «железнодорожники» также играют с мадридским «Атлетико» и австрийским «Ред Булл Зальцбург». Первый матч «Локомотива» в главном еврокубковом турнире Европы прошёл с «Зальцбургом» в Австрии 21 октября. Встреча закончилась вничью — 2:2.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА красно-зелёные заняли четвёртое место в своей группе.

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