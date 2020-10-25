Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Фиорентина» обыграла «Удинезе», Кастровилли и Окака оформили по дублю

«Фиорентина» обыграла «Удинезе», Кастровилли и Окака оформили по дублю
Футбол / Италия 0

В матче 5-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» одержала победу над «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Счёт на 11-й минуте матча открыл Гаэтано Кастровилли, ему ассистировал Кристиано Бираги. Никола Миленкович с передачи Кастровилли забил второй гол «Фиорентины». Стефано Окака отыграл один мяч «Удинезе». На 51-й минуте Кастровилли оформил дубль, и вновь голевую передачу отдал Бираги. В концовке встречи Окака сделал дубль и снова сократил разрыв в счёте.

«Фиорентина» набрала 7 очков в пяти встречах и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (3) опустился на 18-е место — в зону вылета чемпионата.

Италия - Серия А. 5-й тур
25 октября 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
3 : 2
Удинезе
Удине
1:0 Кастровилли – 11'   2:0 Миленкович – 21'   2:1 Окака – 43'   3:1 Кастровилли – 51'   3:2 Окака – 86'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020