«Фиорентина» обыграла «Удинезе», Кастровилли и Окака оформили по дублю
В матче 5-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» одержала победу над «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Счёт на 11-й минуте матча открыл Гаэтано Кастровилли, ему ассистировал Кристиано Бираги. Никола Миленкович с передачи Кастровилли забил второй гол «Фиорентины». Стефано Окака отыграл один мяч «Удинезе». На 51-й минуте Кастровилли оформил дубль, и вновь голевую передачу отдал Бираги. В концовке встречи Окака сделал дубль и снова сократил разрыв в счёте.
«Фиорентина» набрала 7 очков в пяти встречах и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (3) опустился на 18-е место — в зону вылета чемпионата.
- 25 октября 2020
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