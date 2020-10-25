«Фиорентина» обыграла «Удинезе», Кастровилли и Окака оформили по дублю

В матче 5-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» одержала победу над «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Счёт на 11-й минуте матча открыл Гаэтано Кастровилли, ему ассистировал Кристиано Бираги. Никола Миленкович с передачи Кастровилли забил второй гол «Фиорентины». Стефано Окака отыграл один мяч «Удинезе». На 51-й минуте Кастровилли оформил дубль, и вновь голевую передачу отдал Бираги. В концовке встречи Окака сделал дубль и снова сократил разрыв в счёте.

«Фиорентина» набрала 7 очков в пяти встречах и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (3) опустился на 18-е место — в зону вылета чемпионата.