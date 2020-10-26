Бригада арбитров из Нидерландов обслужит матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Зенит»
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» — «Зенит» обслужит бригада арбитров из Нидерландов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный арбитр встречи — Бьорн Кейперс. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Сердар Гэзюбююк. Видеопомощники арбитра — Пол ван Букел и Деннис Хиглер.
Матч «Боруссия» — «Зенит» пройдёт 28 октября. Начало — в 23:00 мск.
На групповом этапе сине-бело-голубые также играют с бельгийским «Брюгге» и итальянским «Лацио». Первый матч «Зенита» в главном еврокубковом турнире Европы прошёл с «Брюгге» в Санкт-Петербурге 20 октября. Встреча закончилась поражением подопечных Сергея Семака со счётом 1:2.
В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов петербуржцы заняли четвёртое место в группе.
Матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» обслужит турецкая бригада арбитров
- 26 октября 2020
-
13:19
-
13:18
-
12:59
-
12:33
-
12:22
-
12:16
-
12:14
-
12:06
-
11:59
-
11:43
-
11:24
-
11:11
-
11:02
-
10:48
-
10:24
-
10:12
-
10:10
-
09:56
-
09:54
-
09:43
-
09:40
-
09:35
-
08:50
-
08:36
-
08:23
-
07:52
-
07:12
-
06:53
-
06:37
-
05:49
-
05:38
-
05:20
-
05:06
-
04:25
-
04:13
Партнерский контент