Бригада арбитров из Нидерландов обслужит матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Зенит»

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» — «Зенит» обслужит бригада арбитров из Нидерландов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр встречи — Бьорн Кейперс. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Сердар Гэзюбююк. Видеопомощники арбитра — Пол ван Букел и Деннис Хиглер.



Матч «Боруссия» — «Зенит» пройдёт 28 октября. Начало — в 23:00 мск.



На групповом этапе сине-бело-голубые также играют с бельгийским «Брюгге» и итальянским «Лацио». Первый матч «Зенита» в главном еврокубковом турнире Европы прошёл с «Брюгге» в Санкт-Петербурге 20 октября. Встреча закончилась поражением подопечных Сергея Семака со счётом 1:2.



В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов петербуржцы заняли четвёртое место в группе.