Л. Мартинес: не знаю, что будет завтра, но сейчас могу сказать, что я счастлив в «Интере»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отметил, что счастлив в миланском клубе.



«Я работаю каждый день, чтобы становиться лучше. Сейчас я игрок „Интера“ и хочу как можно лучше себя проявить. Я счастлив. Мы трудимся, хотим побеждать и поднять „Интер“ на вершину. Не знаю, что будет завтра, но сейчас я точно могу сказать, что я в „Интере“ и я счастлив», — приводит слова Мартинеса Football Italia.

Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт аргентинского игрока с итальянским клубом действует до лета 2023 года. Напомним, ранее футболистом активно интересовалась «Барселона», но каталонский клуб не сумел договориться о трансфере форварда.