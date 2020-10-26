Л. Мартинес: не знаю, что будет завтра, но сейчас могу сказать, что я счастлив в «Интере»
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отметил, что счастлив в миланском клубе.
«Я работаю каждый день, чтобы становиться лучше. Сейчас я игрок „Интера“ и хочу как можно лучше себя проявить. Я счастлив. Мы трудимся, хотим побеждать и поднять „Интер“ на вершину. Не знаю, что будет завтра, но сейчас я точно могу сказать, что я в „Интере“ и я счастлив», — приводит слова Мартинеса Football Italia.
Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт аргентинского игрока с итальянским клубом действует до лета 2023 года. Напомним, ранее футболистом активно интересовалась «Барселона», но каталонский клуб не сумел договориться о трансфере форварда.
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