«Краснодар» занял свою позицию». Мамаев — об отношении к Галицкому после тюрьмы

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал об отношении к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому после того, как «быки» расторгли контракт с хавбеком из-за попадания в тюрьму.
«У меня хорошие отношения с Галицким. Никакой обиды нет. У меня никогда не было с ним недосказанности и закулисных игр. Диалог с ним всегда был честным и откровенным. Могли быть люди, которые пытались донести до него искажённую информацию. Кто? Неважно.
Клуб поступил так, как поступил. Я с этой ситуацией справился. «Краснодар» занял свою позицию, которую осуждать я не буду. У клуба свои футболисты, несколько тысяч детей, и разгребать мои дела — не его задача. В моём понимании, «Краснодар» ничего плохо не сделал. Я ушёл оттуда без скандалов и негативных эмоций", — сказал Мамаев в видео YouTube-канала «КраСава».
- 27 октября 2020
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