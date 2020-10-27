«Локомотив» ответил «Ростову», вспомнив о поражении ростовчан 0:5 с «Баварией»

«Локомотив» ответил на слова поддержки «Ростова», вспомнив о поражении ростовчан в матче с «Баварией» (0:5) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2016/2017.

Напомним, «Ростов» пожелал красно-зелёным удачи в матче с мюнхенцами, написав: «Пропустите первыми – ничего страшного. Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте, а в случае штрафного просто перебросьте мяч через стенку».

«Спасибо! Надеемся, что вы не перепутали инструкции», — ответила пресс-служба «железнодорожников», приложив фото с результатами «Ростова» в матчах с «Баварией».

Фото можно посмотреть в "твиттере" «Локомотива».

Ростовчане ответили: «Вторую инструкцию отправим вам перед гостевым матчем». Москвичи ответили на это сообщение анимацией рукопожатия.

Встреча «Локомотив» — «Бавария» состоится сегодня, 27 октября, в Москве. Начало — в 20:55 мск.