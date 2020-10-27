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«Их защитники падают на ровном месте». «Ростов» поддержал «Локо» перед матчем с «Баварией»

«Их защитники падают на ровном месте». «Ростов» поддержал «Локо» перед матчем с «Баварией»
Футбол / Лига чемпионов 0

«Ростов» поддержал «Локомотив» перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

«Взяли блокнот и ручку? Ну, короче, смотрите. Пропустите первыми – ничего страшного. Не бойтесь их защитников, они падают на ровном месте, а в случае штрафного просто перебросьте мяч через стенку. Желаем вам удачи в этом матче!» — написала пресс-служба клуба в «Твиттере».

Напомним, «Ростову» дома удалось обыграть «Баварию» в Лиге чемпионов сезона-2016/2017 со счётом 3:2. Голы в той встрече забили Сердар Азмун, Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз. У «Баварии» мячи на свой счёт записали Дуглас Коста и Хуан Бернат.

Встреча «Локомотив» — «Бавария» состоится сегодня, 27 октября, в Москве. Начало — в 20:55 мск.

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