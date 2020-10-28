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Влашич: уверен, ЦСКА победил бы «Вольфсберг», если бы не плохое поле. Там были ямы и песок

Влашич: уверен, ЦСКА победил бы «Вольфсберг», если бы не плохое поле. Там были ямы и песок
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мыслями о ничьей в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом» (1:1).

«Мы повели в счёте, а потом привезли себе глупый пенальти из ничего. Поле было очень плохим, было трудно контролировать мяч. В трансляции казалось, что газон нормальный, но там было так много ям и песка… Если бы поле было лучше, уверен, мы бы победили. У меня было такое ощущение.

Мы забуксовали, но ничего страшного. Это всего лишь первый матч, к тому же в нашей группе у всех по одному очку, потому что «Динамо» и «Фейеноорд» тоже сыграли вничью. Наша цель – занять первое или второе место и выйти в плей-офф. Финишировать третьими мы точно не хотим (смеётся)», — приводит слова Влашича Sportske Novosti.

Никола Влашич: чувствую, что могу забивать один-два гола в каждом матче
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