Никола Влашич: чувствую, что могу забивать один-два гола в каждом матче

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о своей результативности в нынешнем сезоне. В настоящее время 23-летний хорват делит с несколькими футболистами места со второго по шестое в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. На его счету 6 голов в 10 матчах.
«Согласен, что мне всё проще и проще забивать. В матче с «Арсеналом» я пробил по воротам 10 раз, до этого была встреча с «Динамо», и там у меня было семь или восемь ударов. Я чувствую, что могу забивать один-два гола в каждом матче. У меня очень много моментов, и это очень важно.
Что касается гонки бомбардиров, я в первую очередь делаю всё, чтобы помочь команде победить. Если для этого нужно будет забить больше всех, я буду рад. Результат важнее всего, а о гонке я буду думать потом», — приводит слова Влашича Sportske Novosti.
- 28 октября 2020
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