«Астана» Тихонова проиграла «Кайрату» Вагнера Лава

В 16-м туре казахстанской Премьер-лиги «Астана» принимала «Кайрат». Встреча прошла на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 0:1.
Единственный гол в матче был забит на 31-й минуте. Его автором стал нападающий гостей Абат Аимбетов.
Напомним, главным тренером «Астаны» является легендарный футболист «Спартака» Андрей Тихонов, ранее возглавлявший «Крылья Советов» и «Енисей». В составе «Кайрата» выступает форвард Вагнер Лав, знакомый российским болельщикам по игре за ЦСКА. В этом матче он вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 81-й минуте.
«Кайрат» благодаря этой победе увеличил отрыв от «Астаны» и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 41 очко в 16 турах. Подопечные Тихонова с 27 очками располагаются строчкой ниже. Для досрочного чемпионства «Кайрату» осталось одержать одну победу.
- 30 октября 2020
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