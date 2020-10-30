Гол Киммиха в ворота «Локомотива» стал лучшим по итогам недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила итоги голосования за лучший гол недели в Лиге чемпионов сезона-2020/2021.



Лучшим был признан гол полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (2:1). Напомним, Киммих нанёс точный дальний удар по воротам московского клуба и добыл победу для «Баварии».

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Мюнхенская «Бавария» набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов сезона-2020/2021. «Локомотив» (1) — на третьем месте. Соперниками команд по группе А являются «Ред Булл Зальцбург» (1) и мадридский «Атлетико» (3).