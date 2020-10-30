«Челси» и «Арсенал» интересуются голкипером «Шахтёра»
Голкипер донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, в услугах 19-летнего украинского вратаря заинтересованы лондонские клубы «Арсенал» и «Челси». Действующий контракт Трубина с «Шахтёром» рассчитан до лета 2024 года. Сообщается, что донецкий клуб готов отпустить голкипера в другую команду за € 25 млн. Отмечается, что леверкузенский «Байер» также проявляет интерес к Трубину.
В нынешнем сезоне Трубин в пяти матчах украинской Премьер-лиги пропустил шесть голов. Голкипер принял участие в матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 с мадридским «Реалом» (3:2) и миланским «Интером» (0:0).
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