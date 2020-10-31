Доннарумма и ещё два игрока «Милана» вылечились после заражения коронавирусом

«Милан» на официальном сайте объявил, что все три игрока клуба, у которых было выявлено заражение коронавирусом, сдали повторные отрицательные анализы и в ближайшее время смогут приступить к занятиям в общей группе.

Среди заболевших числились вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитник Маттео Габбиа и нападающий Йенс Петер Хауге, недавно перешедший из норвежского «Будё-Глимт».

«Пресс-служба «Милана» сообщает, что у Маттео Габбиа отрицательный результат на Covid-19, завтра он пройдет медицинское обследование, прежде чем вернуться к занятиям в общей группе.

Более того, Джанлуиджи Доннарумма и Йенс Петтер Хауге, чьё заболевание протекало бессимптомно, также дали отрицательный результат после проведённого тестирования. Местные органы здравоохранения были проинформированы, и оба игрока получили право вернуться к тренировкам», — гласит заявление клуба.

«Милан» набрал 13 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре «россонери» на выезде встретятся с «Удинезе». Встреча состоится 1 ноября, начало – в 14:30 мск.