Доннарумма и ещё два игрока «Милана» вылечились после заражения коронавирусом

«Милан» на официальном сайте объявил, что все три игрока клуба, у которых было выявлено заражение коронавирусом, сдали повторные отрицательные анализы и в ближайшее время смогут приступить к занятиям в общей группе.
Среди заболевших числились вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитник Маттео Габбиа и нападающий Йенс Петер Хауге, недавно перешедший из норвежского «Будё-Глимт».
«Пресс-служба «Милана» сообщает, что у Маттео Габбиа отрицательный результат на Covid-19, завтра он пройдет медицинское обследование, прежде чем вернуться к занятиям в общей группе.
Более того, Джанлуиджи Доннарумма и Йенс Петтер Хауге, чьё заболевание протекало бессимптомно, также дали отрицательный результат после проведённого тестирования. Местные органы здравоохранения были проинформированы, и оба игрока получили право вернуться к тренировкам», — гласит заявление клуба.
«Милан» набрал 13 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В следующем туре «россонери» на выезде встретятся с «Удинезе». Встреча состоится 1 ноября, начало – в 14:30 мск.
- 31 октября 2020
-
02:53
-
02:28
-
02:05
-
01:43
-
00:55
-
00:51
-
00:39
-
00:23
-
00:22
-
00:04
- 30 октября 2020
-
23:53
-
23:37
-
23:12
-
22:48
-
22:40
-
22:08
-
21:47
-
21:30
-
21:29
-
21:17
-
21:09
-
21:03
-
20:44
-
20:38
-
20:23
-
20:21
-
20:14
-
20:03
-
19:49
-
19:40
-
19:30
-
19:22
-
19:21
-
19:10
-
19:00