И. Федотов: удалять игрока «Ростова» не следовало, Соболев симулировал

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод с удалением защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Игрока „Ростова“ не следовало удалять в матче со „Спартаком“. Там не было даже нарушения правил, Соболев симулировал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 75-й минуте матча «Ростов» остался в меньшинстве. Деннис Хаджикадунич сзади воткнулся в Александра Соболева и получил второй «горчичник».

Единственный мяч в матче «Спартак» — «Ростов» был забил на 26-й минуте. Николай Поярков по левому флангу убежал от Виктора Мозеса и навесил в штрафную. Роман Ерёменко низом прострелил во вратарскую, а Павел Мамаев пробил точно в угол ворот.