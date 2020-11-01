«Мальчик, я к тебе подойду, не кидай». Рыжиков попросил болбоя придержать мяч

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков попросил болбоя придержать мяч во время матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2). Тамбовчане на тот момент играли вничью 1:1, потеряв двух футболистов из-за красных карточек.

«Мальчик, я к тебе подойду, не кидай», — сказал Рыжиков.

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Гости вышли вперёд уже на 8-й минуте. Даниил Лесовой реализовал выход один на один. Во втором тайме «Динамо» получило численное большинство. На 54-й минуте Антон Килин получил вторую жёлтую карточку, а ещё через пять минут поле покинул Гурам Тетрашвили, который нарочно наступил на ногу Себастьяну Шиманьскому.



Тем не менее «Тамбов» сумел отыграться, хоть и остался в меньшинстве. Вскоре хозяева заработали пенальти, который реализовал Герман Онугха. Однако на 90-й минуте, после очередного углового, один из футболистов «Тамбова» сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти реализовал Николай Комличенко.