Черышев впервые с июля попал в стартовый состав «Валенсии»

Российский полузащитник Денис Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч 8-го тура Примеры с «Хетафе». 29-летний россиянин впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе своей команды.

Последний раз Черышев выходил в старте 4 июля 2020 года. Тогда в матче с «Гранадой» (2:2) он провёл на поле 66 минут и стал автором одного из голов. Ранее появились слухи, согласно которым Черышев может покинуть «Валенсию», но пока они не подтвердились.

Турнирная таблица Примеры

Матч «Валенсия» — «Хетафе» начался в 23:00 мск. Счёт в этой встрече на 22-й минуте открыл Юнус Муса.

«Валенсия» занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры, набрав семь очков в семи матчах. «Хетафе» (10) располагается на восьмом месте.