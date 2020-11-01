Черышев впервые с июля попал в стартовый состав «Валенсии»
Российский полузащитник Денис Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч 8-го тура Примеры с «Хетафе». 29-летний россиянин впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе своей команды.
Последний раз Черышев выходил в старте 4 июля 2020 года. Тогда в матче с «Гранадой» (2:2) он провёл на поле 66 минут и стал автором одного из голов. Ранее появились слухи, согласно которым Черышев может покинуть «Валенсию», но пока они не подтвердились.
Матч «Валенсия» — «Хетафе» начался в 23:00 мск. Счёт в этой встрече на 22-й минуте открыл Юнус Муса.
«Валенсия» занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры, набрав семь очков в семи матчах. «Хетафе» (10) располагается на восьмом месте.
Черышев — в заявке «Валенсии» на матч Примеры с «Хетафе»
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