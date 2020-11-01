Черышев — в заявке «Валенсии» на матч Примеры с «Хетафе»

«Валенсия» объявила заявку команды на матч 8-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». В список, состоящий из 23 футболистов, вошёл российский полузащитник Денис Черышев.



Заявка «Валенсии»: Силессен, Доменек, Риверо, Паулиста, Тьерри, Лато, Уго, Гайя, Мангаля, Кан Ин, Черышев, Гедеш, Солер, Рачич, Джейсон, Коба Лейн, Васс, Муса, Вальехо, Собрино, Гамейро, Гомеш, Бланко.

Матч 8-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Хетафе» состоится сегодня, 1 ноября, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Начало — в 23:00 мск. «Валенсия» набрала 7 очков в 7 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» (10) — на 8-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 7 встречах набравший 16 очков.