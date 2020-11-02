Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кин: Сульшер потеряет работу в «Манчестер Юнайтед» с этими игроками

Кин: Сульшер потеряет работу в «Манчестер Юнайтед» с этими игроками
Футбол / Англия 0

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал команду после поражения в матче с «Арсеналом». Напомним, 1 ноября состоялся матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Сульшер потеряет работу с этими игроками. Я действительно очень беспокоюсь за «Манчестер Юнайтед». С чего вы хотите, чтобы я начал? Отсутствие энергии, энтузиазма и реальное отсутствие качества. Это действительно меня беспокоит. Ни качества, ни самообладания. Я не вижу там лидеров. Здесь действительно отсутствует качество. Для этого клуба ещё предстоит долгий путь", — приводит слова Кина Sky Sports.

Манкунианцы в шести играх набрали 7 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» после семи матчей с 12 очками — на 8-м месте.

«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт в АПЛ за последние 7 лет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020