Кин: Сульшер потеряет работу в «Манчестер Юнайтед» с этими игроками

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал команду после поражения в матче с «Арсеналом». Напомним, 1 ноября состоялся матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Сульшер потеряет работу с этими игроками. Я действительно очень беспокоюсь за «Манчестер Юнайтед». С чего вы хотите, чтобы я начал? Отсутствие энергии, энтузиазма и реальное отсутствие качества. Это действительно меня беспокоит. Ни качества, ни самообладания. Я не вижу там лидеров. Здесь действительно отсутствует качество. Для этого клуба ещё предстоит долгий путь", — приводит слова Кина Sky Sports.

Манкунианцы в шести играх набрали 7 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» после семи матчей с 12 очками — на 8-м месте.