Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанаты ЦСКА оскорбили Овчинникова, тренер попытался разобраться с обидчиками

Фанаты ЦСКА оскорбили Овчинникова, тренер попытался разобраться с обидчиками
Футбол / РПЛ 0

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников стал участником конфликта с болельщиками команды, сообщает телеграм-канал Ofnews.

Инцидент произошёл в аэропорту в Волгограде, где «армейцы» встречались с «Ротором» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги (1:0). Несмотря на победу, некоторые из фанатов клуба, провожавших команду, стали выкрикивать оскорбления в адрес специалиста. Тот поначалу проигнорировал обидчиков, однако затем вернулся к ним и попытался с ними разобраться. Предотвратить стычку удалось другим представителям ЦСКА.

Когда Овчинников уходил, один из болельщиков извинился за своего соратника, крикнув: «Извини, Иваныч! В семье не без урода! Извини, пожалуйста!»

Напомним, у Овчинникова сложились не лучшие отношения с болельщиками ЦСКА ещё во времена его карьеры футболиста, в ходе которой он в том числе выступал за «Локомотив» и «Динамо».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020