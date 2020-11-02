Фанаты ЦСКА оскорбили Овчинникова, тренер попытался разобраться с обидчиками

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников стал участником конфликта с болельщиками команды, сообщает телеграм-канал Ofnews.
Инцидент произошёл в аэропорту в Волгограде, где «армейцы» встречались с «Ротором» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги (1:0). Несмотря на победу, некоторые из фанатов клуба, провожавших команду, стали выкрикивать оскорбления в адрес специалиста. Тот поначалу проигнорировал обидчиков, однако затем вернулся к ним и попытался с ними разобраться. Предотвратить стычку удалось другим представителям ЦСКА.
Когда Овчинников уходил, один из болельщиков извинился за своего соратника, крикнув: «Извини, Иваныч! В семье не без урода! Извини, пожалуйста!»
Напомним, у Овчинникова сложились не лучшие отношения с болельщиками ЦСКА ещё во времена его карьеры футболиста, в ходе которой он в том числе выступал за «Локомотив» и «Динамо».
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