Локателли стал главной трансферной целью «Ювентуса»

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может зимой покинуть команду, утверждает известный журналист Николо Скира. По его данным, 22-летний футболист стал главной трансферной целью «Ювентуса».

Туринский клуб попытается приобрести игрока зимой. При этом, по словам журналиста, «Юве» хотел арендовать Локателли летом, но «Сассуоло» отказался от сделки. Причины отказа не называются.

В текущем сезоне Локателли принял участие в шести матчах Серии А и забил два мяча. В «Сассуоло» он перешёл из «Милана» летом 2019 года. Тогда миланцы получили за него € 12 млн. Сейчас авторитетный портал Transfermak оценивает игрока в € 30 млн.

«Сассуоло» после шести туров занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков.